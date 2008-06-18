Прямой эфир

В Минске благоустроят братское кладбище жертв Первой мировой войны

18 июня 2008 10:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Проект готовился еще с 2001 года на основе чертежей военного времени. Такое кладбище единственное в нашей стране. Напомним, впервые останки солдат здесь обнаружили в феврале текущего года. Тогда строители ремонтировали теплосети одного из жилых домов. Сейчас специалисты разрабатывают систему перезахоронения – по археологическим источникам здесь во время войны погибло около 2000 белорусских и немецких солдат.

Проектировщики мемориала минимизировали нагрузку на территорию захоронения. Главная задача специалистов – обозначить и оградить историко-культурную ценность.
# общество # Кладбища Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
18 июня 2008 08:05

110 лет назад в Беларуси открылось трамвайное движение

18 июня 2008 08:00

В Беларусь прибыл Госсекретарь Папы Римского Бенедикта 16-го кардинал Тарчизио Бертонэ

17 июня 2008 16:51

Хранилище радиоактивных отходов в Соснах под Минском будет модернизировано