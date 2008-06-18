В Минске благоустроят братское кладбище жертв Первой мировой войны

Проект готовился еще с 2001 года на основе чертежей военного времени. Такое кладбище единственное в нашей стране. Напомним, впервые останки солдат здесь обнаружили в феврале текущего года. Тогда строители ремонтировали теплосети одного из жилых домов. Сейчас специалисты разрабатывают систему перезахоронения – по археологическим источникам здесь во время войны погибло около 2000 белорусских и немецких солдат.



Проектировщики мемориала минимизировали нагрузку на территорию захоронения. Главная задача специалистов – обозначить и оградить историко-культурную ценность.