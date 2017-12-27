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Нас хотели заставить продлить контракт: семья освобожденных из плена в Ливии белорусских врачей

27 декабря 2017 14:49
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Новости Беларуси. Белорусские врачи, освобожденные из плена в Ливии, прибыли в Москву. В аэропорту Внуково их встретили дипломаты и журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Здота и Инна Бабуш работали в Ливии по контракту с 2010 года. Однако когда их трудовое соглашение истекло, они не смогли покинуть страну. В октябре 2017 супругов задержали вооруженные люди. Они отобрали у наших соотечественников документы и продолжительное время удерживали их в заточении.

Нас хотели заставить продлить контракт: семья освобожденных из плена в Ливии белорусских врачей-1

Сергей Здота:
Нас хотели заставить продлить контракт, оставить работать. В этой стране посольство Беларуси нет, посольства России нет. И на самом деле это была очень активная, очень интенсивная и очень слаженная работа министерств иностранных дел России и Беларуси.

Содействие в освобождении оказывал и глава Чечни Рамзан Кадыров. Сообщается также, что вместе с белорусами была освобождена группа россиян. Уже совсем скоро Сергей и Инна окажутся на родине. Для этого подготовлены все необходимые документы.

# общество # Фотофакт # Захват заложников # Сергей Здота # Инна Бабуш

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