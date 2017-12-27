Нас хотели заставить продлить контракт: семья освобожденных из плена в Ливии белорусских врачей

Новости Беларуси. Белорусские врачи, освобожденные из плена в Ливии, прибыли в Москву. В аэропорту Внуково их встретили дипломаты и журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Здота и Инна Бабуш работали в Ливии по контракту с 2010 года. Однако когда их трудовое соглашение истекло, они не смогли покинуть страну. В октябре 2017 супругов задержали вооруженные люди. Они отобрали у наших соотечественников документы и продолжительное время удерживали их в заточении.