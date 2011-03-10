В Минск прилетел самолет из Ливии с 12 белорусами на борту

По поручению Президента Беларуси из Ливии вывезли всех, кто захотел покинуть страну, охваченную беспорядками. На борту белорусского самолета также граждане Украины, России, Грузии, Болгарии и один гражданин Ливии.

Самолет, на борту которого находился 51 человек, приземлился в Минске больше часа назад. 12 пассажиров – белорусы, остальные – граждане России, Украины, Грузии и один гражданин Ливии.

Все они рады возвращению, а главное, теперь спокойны их родственники. На их долю в последнее время выпало немало переживаний, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Все прилетевшие выразили слова благодарности белорусскому государству.

Юрий Панфилов, гражданин Украины:

За организацию этого рейса. Очень корректно, вежливо, доброжелательно.

Алексей Онощенко, гражданин Республики Беларусь:

Хотелось бы от имени врачей сказать спасибо Президенту и послу.

Светлана Лютова:

Была связь, все было хорошо. Всегда знали когда надо встречать.

По поручению главы государства Александра Лукашенко в Минске был создан целый штаб по эвакуации белорусских граждан с территории Ливии. Белорусский МИД вышел на связь с посольствами Беларуси, России и Украины, а белорусские спасатели обеспечили безопасную доставку пассажиров.

В результате, все те, кто изъявил желание покинуть территорию африканской республики, 10 марта прибыли в Минск.

Главная сложность в организации эвакуации заключалась в том, что большинство белорусских граждан работали вдали от Триполи, примерно в 700 км от ливийской столицы. Белорусская сторона приложила максимум усилий, что их транспортировка в аэропорт Триполи была максимально безопасной, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Гончаров, заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Прорабатывался ряд вопросов эвакуации наземным транспортом, авиационным. Это и через Тунис, и через Алжир. Было принято единственно правильное решение, чтобы обеспечить безопасность наших граждан.

Для иностранных граждан, прилетевших в Минск, будут созданы все условия для того, чтобы они без труда добрались домой. Им предоставят ночлег и накормят.