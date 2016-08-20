В Минск прибывают мощи преподобного Силуана Афонского

Новости Беларуси. 20 августа в Национальный аэропорт Минск из Афона прибудут мощи преподобного Силуана. Для поклонения святыня будет доставлена в Свято-Духов кафедральный собор к пяти часам вечера. Мощи святого впервые покидают пределы горы Афон. Это важнейшее событие в жизни Белорусского Экзархата совершается по благословению Патриарха Кирилла.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Человеческая радость, наше достоинство, с другой стороны, это знак особого отношения святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла к нашей церкви белорусской, к нашему народу. Кто желает, будет иметь возможность. Помните, родители, если хотите блага и добра своим детям, приходите, будем молиться перед главой честной преподобного Силуана. Он будет за нас молиться перед престолом божьим. Таким образом мы будем преображать свой внутренний мир.

Поклонится святыни можно будет до 31 августа. Все это время храм будет работать круглосуточно. Для удобства паломников у собора организована специальная парковка. Ожидается, что сюда будут прибывать верующие со всех уголков Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.