В Минск летит французский вертолет, закупленный погранкомитетом Беларуси

Машина должна была пересечь границу ещё накануне, однако вылет отложили из-за непогоды в Польше.

Вертолет будет дислоцироваться в отдельной авиационной эскадрилье в Поставах. Это первая в авиапарке Беларуси машина всемирно известной компании «Еврокоптер», с которой Погранкомитет Беларуси заключил контракт ровно год назад.

Согласно документу, ведомство приобретёт еще три такие машины. Только за прошлый год с помощью авиации белорусские пограничники задержали более 20 нарушителей границы и около 30 пограничного режима, обнаружили более 100 объездных дорог и троп, а также задержали материальных ценностей более чем на 150 миллионов рублей.