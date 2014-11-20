В Международный день отказа от курения СТВ узнало, по каким причинам люди бросают курить

Новости Беларуси. Гомель прожил час без табака. 20 ноября там во всех магазинах города с 3 до 4 часов дня перестали продавать табачные изделия. Таким табу отметили Международный день отказа от курения.

К слову, за последние 10 лет процент курящих в нашей стране снизился почти наполовину. Что же способно помочь все еще курящим белорусам отказаться от зависимости? Невыдуманные истории собрала в своем репортаже съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ.

Алим Бут:

Вот то, что осталось от того, что я курил 29 лет. Вечером покурил, осталась одна.

Почти три десятилетия в кармане Алима Васильевича всегда лежала пачка сигарет. Теперь она же — последняя — стоит в доме на самом видном месте, как напоминание о прошлом. Мужчина признается: для него бросить пагубную привычку стало также легко, как когда-то в молодости «затянуться» впервые.

Алим Бут:

Одышка как-то ушла, перестала. Занялся делом: из дерева обшил всю дачу, весь дом.

А вот Алексей задуматься о своем здоровье решил еще в молодости. Но вот с тягой к так называемой никотиновой палочке пришлось бороться несколько лет. График гастролей плотный, снимал усталость и стресс сигаретой. И все же расстаться с зависимостью у певца получилось. Но вот причина нашлась весьма оригинальная.

Алексей Хлестов, певец:

У меня была машина. В ней пахло кожей. Не хотелось больше в автомобиле курить.

У этого семейного счастья тоже своя история. Когда-то с желанием «подымить» Мария боролась по несколько раз за день, только зависимость всегда брала реванш. Но побороть пагубную привычку девушке пришлось. Причиной стала далеко не вопиющая ситуация со здоровьем, а скорее неожиданное и приятное известие.

Мария Савчук:

Я забеременела. Беременность была незапланированной, но очень долгожданной. И хочешь - не хочешь, а пришлось отказаться от курения. Хотя врачи утверждают, что сразу бросать нельзя. Но у нас был семейный совет. И было сказано курению нет.

Сегодня Мария воспитывает дочку Варю. Признается, чтобы завязать, важно сделать первый шаг. Да и как взяться за сигарету, когда на твои поступки уже сегодня ровняется родной ребенок.