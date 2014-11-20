Погода в Беларуси: на 20 ноября объявлен «оранжевый» уровень опасности

Новости Беларуси. 20 ноября в Беларуси синоптики обещают сложные погодные условия. В стране объявлен «оранжевый» уровень опасности.

В ближайшее время территория республики окажется во власти холодного антициклона, который принес к нам мокрый снег и дождь. С заметным понижением температуры на дорогах возможна гололедицы.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

В нашей республике ожидается довольно прохладная погода. По юго-западной половине у нас ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В утренние часы там же у нас прогнозируется гололед и на дорогах местами гололедица. Поэтому владельцам автотранспорта, кто собирается ехать на работу, быть предельно осторожными.

Зима, пришедшая в Беларусь раньше срока, уже успела отметиться на дорогах страны. Накануне в западных регионах выпал первый снег, что привело к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

Только в Гродно за минувший день произошло около двух десятков аварий. Не последнюю роль в этом сыграла и халатность некоторых автолюбителей, вовремя не сменивших летнюю резину на зимнюю.

Первый снежный день значительно увеличил очереди на шиномонтаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водители:

Было немножко страшновато ехать утром на летней резине, опасно. Нужно «переобуваться».

Сегодня снег выпал, два часа стоим. Как-то все только собирались, все в последний день нужно делать, как обычно.

Ответственность за поездки на резине не по сезону теперь усилена. Президент подписал указ, согласно которому с 1 декабря по 1 марта водители в обязательном порядке должны использовать зимние шины. Документ вступит в силу с середины января.

С первыми опадками в регионах приступили к их уборке. Так, в Бресте с утра на дороги вышли десятки единиц техники.

Игорь Годун, директор коммунального предприятия Бреста:

На сегодняшний день вся техника, которая планировалась для уборки территорий городских, находится на линии. Достаточным количеством на сегодня является 19 единиц снегоуборочной техники для посыпки улиц. В первую очередь это связано с путепроводами, мостами и перекрестками. И 11 единиц тракторной техники, которая убирает пешеходные связи, то есть аллеи, парки, скверы.