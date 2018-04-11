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В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в комплексе «Тростенец» состоится митинг-реквием

11 апреля 2018 07:01
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Новости Беларуси. 11 апреля Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он установлен в память об интернациональном восстании узников Бухенвальда 11 апреля 1945 года.

В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в комплексе «Тростенец» состоится митинг-реквием-1

В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в комплексе «Тростенец» состоится митинг-реквием-3

У мемориального комплекса «Тростенец» состоится митинг-реквием «Живущие ныне, не забывайте, помните...» В нем примут участие представители местной власти, депутаты Палаты представителей Национального собрания, бывшие узники концлагерей, активисты БРСМ и пионерии.

В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в комплексе «Тростенец» состоится митинг-реквием-6

# общество # Беларусь помнит # Фотофакт

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