В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в комплексе «Тростенец» состоится митинг-реквием

Новости Беларуси. 11 апреля Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он установлен в память об интернациональном восстании узников Бухенвальда 11 апреля 1945 года.
Новости Беларуси. 11 апреля Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он установлен в память об интернациональном восстании узников Бухенвальда 11 апреля 1945 года.
У мемориального комплекса «Тростенец» состоится митинг-реквием «Живущие ныне, не забывайте, помните...» В нем примут участие представители местной власти, депутаты Палаты представителей Национального собрания, бывшие узники концлагерей, активисты БРСМ и пионерии.