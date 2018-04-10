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«Чтоб дети никогда не видели, что выпало на нашу долю». В Минске с 90-летием поздравили двух сестёр, ветеранов Великой Отечественной войны

10 апреля 2018 20:44
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Новости Беларуси. С юбилеем! Во Фрунзенском районе 10 апреля поздравили с 90-летием ветеранов Великой Отечественной войны, героев социалистического труда и почетных жителей района Раису Кублицкую и ее сестру Зою Русак, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Чтоб дети никогда не видели, что выпало на нашу долю». В Минске с 90-летием поздравили двух сестёр, ветеранов Великой Отечественной войны-1

Женщины-близнецы вместе прошли нелегкий жизненный путь. Во время войны работали в госпитале, а после – в промышленности и сельском хозяйстве: Раиса Владимировна в колхозе выращивала лен, а Зоя Владимировна 36 лет отдала автомобильному заводу.

«Чтоб дети никогда не видели, что выпало на нашу долю». В Минске с 90-летием поздравили двух сестёр, ветеранов Великой Отечественной войны-4

Зоя Русак, ветеран Великой Отечественной войны:
Мы ушли на фронт, 15 лет нам было. Ушли с сестрой.

У нас шесть детей, пять у нас ушли в армию. Чтоб дети никогда не видели, что выпало на нашу долю.

«Чтоб дети никогда не видели, что выпало на нашу долю». В Минске с 90-летием поздравили двух сестёр, ветеранов Великой Отечественной войны-7

Артем Цуран, глава Администрации Фрунзенского района:
Люди всю жизнь посвятили себя обычному человеческому труду на благо, прежде всего, нашей страны, на благо нашего города, на благо нашего района.

Это тот потенциал наш районный, который мы должны использовать и в патриотическом, и в трудовом воспитании с нашими молодыми людьми.

Теплые поздравления юбиляры услышали от руководства района, представителей БРСМ и ветеранской организации. Самым важным и дорогим подарком для энергичных минчанок стало внимание и уважение молодого поколения.

# общество # Праздничные даты # Фотофакт # Артем Цуран

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