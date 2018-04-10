«Чтоб дети никогда не видели, что выпало на нашу долю». В Минске с 90-летием поздравили двух сестёр, ветеранов Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. С юбилеем! Во Фрунзенском районе 10 апреля поздравили с 90-летием ветеранов Великой Отечественной войны, героев социалистического труда и почетных жителей района Раису Кублицкую и ее сестру Зою Русак, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Женщины-близнецы вместе прошли нелегкий жизненный путь. Во время войны работали в госпитале, а после – в промышленности и сельском хозяйстве: Раиса Владимировна в колхозе выращивала лен, а Зоя Владимировна 36 лет отдала автомобильному заводу.

Зоя Русак, ветеран Великой Отечественной войны:

Мы ушли на фронт, 15 лет нам было. Ушли с сестрой. У нас шесть детей, пять у нас ушли в армию. Чтоб дети никогда не видели, что выпало на нашу долю.