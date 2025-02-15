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В Мадриде до +14, а в Москве -9 – погода в Европе на неделю

15 февраля 2025 16:11
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Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус». В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, без осадков.

В Мадриде до +14, а в Москве -9 – погода в Европе на неделю-2

Средний температурный показатель в Париже составит +8 градусов. В Вене малооблачно, +1, без осадков. В Риме ожидается +14. В Мадриде сохранится умеренное тепло, до +15 градусов. В испанской столице без существенных осадков.

В Мадриде до +14, а в Москве -9 – погода в Европе на неделю-4

В Болгарии в дневные часы столбики термометров поднимутся до +6. Без существенных осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +10. 12 со знаком плюс будет отмечено в Афинах, облачно, с дождем.

В Мадриде до +14, а в Москве -9 – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге облачно с прояснениями, пройдет снег и ожидается до -5 в дневные часы. В Вильнюсе -6. В Варшаве облачно с прояснениями, столбики термометров опустятся до -1. -4 в Киеве, возможен небольшой снег. В Москве -9, облачно, пройдет небольшой снег.

# Погода

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