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Житель Минска и его сын подстрекали коммерсанта дать взятку

29 июня 2009 08:59
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Комитет государственной безопасности Беларуси пресек противоправную деятельность жителя Минска и его сына, которые подстрекали владельца коммерческой структуры к даче взятки руководству одного из республиканских предприятий.

Взятка предназначалась за благоприятное решение вопросов, связанных с заключением договора аренды помещения по заниженным ставкам. При этом отец с сыном выступали в роли посредников.

Отец и сын были задержаны оперативной группой КГБ в момент получения от коммерсанта $9 тыс. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.16 и ч.2 ст.431 УК (подстрекательство и дача взятки в особо крупном размере). Задержанные водворены в СИЗО КГБ. Ведется следствие.

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в центре информации и общественных связей КГБ Беларуси.

# общество

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