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В лесах Беларуси зафиксировано 236 пожаров на площади 86,82 га

12 июня 2011 11:55
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Запрет на посещение лесов введен в Брестской, Гомельской и Минской областях (за исключением Минского района). Иного выбора погода не оставляет: жара провоцирует все больше пожаров, а любители шашлыков на природе только усугубляют ситуацию.

В Могилевской области закрыты для посещения леса Осиповичского, Кличевского и Чериковского районов, В Гродненской — Слонимского, а на Витебщине приняты аналогичные решения по Полоцкому и Витебскому районам. Запрет касается как пеших прогулок, так и въезда автотранспорта в лесные массивы.

— С начала пожароопасного сезона в нашем лесном фонде было уже 236 пожаров на площади 86,82 га, — уточнили газете «Рэспублікак» в Министерстве лесного хозяйства Беларуси. — Сотрудники Государственной лесной охраны переведены на усиленный режим работы. В лесах, где введен пятый, чрезвычайный, класс пожарной опасности, они дежурят круглые сутки.

# общество # Белоруссия

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