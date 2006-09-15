Прямой эфир

В лесах Беларуси прекратилось усыхание ельников

15 сентября 2006 12:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Площадь поврежденных посадок, требующих сплошных санитарных рубок, за последние два года сократилась почти в три раза, сообщили в Министерстве лесного хозяйства. И это не только благодаря усилиям специалистов ведомства.

Положительно повлиял на состояние ельников и благоприятный климат  последних лет. Площадь участков с больными деревьями уменьшилась на 12%. Показатель гибели лесов снизился вдвое. Усыхающие ельники сегодня составляют незначительную часть.
Если ранее в год их вырубали до 4 млн. кубометров, то в следующем году лесорубы намерены вырубить не более 100 тысяч кубометров.

В будущем усыхающие ельники и еловая древесина станут основным сырьем для завода газетной бумаги в Шклове. Запасы еловой древесины в Могилевской области позволят полностью обеспечить предприятие сырьем.

Тем временем, в Полоцке 15 сентября стартует открытый чемпионат Беларуси среди вальщиков леса. В чемпионате "Лесоруб-2006" принимают участие лесорубы  из  Беларуси, России, Украины, Польши и  стран  Балтии. 50 лучших мастеров будут  соревноваться в метании топора и художественной резьбе бензопилой. Зрителей тоже ждут конкурсы  по распиловке  двуручной  пилой и ножовкой.   Двухдневный чемпионат  пройдет в Полоцке одновременно с Республиканским   экологическим    форумом  и празднованием Дня города.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
15 сентября 2006 11:58

"Ноосферная экономика и социальная политика"

15 сентября 2006 09:26

Аэропорт "Минск-1" откроет новые авиалинии

15 сентября 2006 09:24

Августовский канал приобретет статус водной туристической артерии Беларуси