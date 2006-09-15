В лесах Беларуси прекратилось усыхание ельников

Площадь поврежденных посадок, требующих сплошных санитарных рубок, за последние два года сократилась почти в три раза, сообщили в Министерстве лесного хозяйства. И это не только благодаря усилиям специалистов ведомства.

Положительно повлиял на состояние ельников и благоприятный климат последних лет. Площадь участков с больными деревьями уменьшилась на 12%. Показатель гибели лесов снизился вдвое. Усыхающие ельники сегодня составляют незначительную часть.

Если ранее в год их вырубали до 4 млн. кубометров, то в следующем году лесорубы намерены вырубить не более 100 тысяч кубометров.



В будущем усыхающие ельники и еловая древесина станут основным сырьем для завода газетной бумаги в Шклове. Запасы еловой древесины в Могилевской области позволят полностью обеспечить предприятие сырьем.

Тем временем, в Полоцке 15 сентября стартует открытый чемпионат Беларуси среди вальщиков леса. В чемпионате "Лесоруб-2006" принимают участие лесорубы из Беларуси, России, Украины, Польши и стран Балтии. 50 лучших мастеров будут соревноваться в метании топора и художественной резьбе бензопилой. Зрителей тоже ждут конкурсы по распиловке двуручной пилой и ножовкой. Двухдневный чемпионат пройдет в Полоцке одновременно с Республиканским экологическим форумом и празднованием Дня города.