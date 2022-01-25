186 километров. Польша начинает строительство забора на границе с Беларусью
Новости Польши. Польша 25 января начинает строительство забора на границе с Беларусью. Об этом заявили в погранслужбе страны. Работы начнутся с установки свай и их укрепления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоит отметить, что в стране уже запустили производство стальных пролетов для будущего заграждения.
И уже стало известно, как оно будет выглядеть. Польша отгородится от нашей страны пятиметровой стеной, над которой будет натянута колючая проволока. На ней установят камеры видеонаблюдения и датчики движения. Построят и вышки, на которых будут дежурить пограничники. Общая протяженность забора – 186 километров.
Все это сооружение планируют закончить к июню. Варшаве оно обойдется в 160 миллионов евро. Остается добавить, что строительство забора Варшава начала, несмотря на резкие протесты Евросоюза. Брюссель раскритиковал Польшу за это решение.