«В квартире вообще жарко». Как прошёл старт отопительного сезона в Минской области?

Новости Беларуси. Без сбоев и согласно графику. Старт отопительного сезона в Минской области прошел без проблем. Паспорта готовности получили все котельные. Их в области только на балансе ЖКХ более 800, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Вилейском райне тепло начали подавать уже 21 сентября. В первую очередь это ощутили в больницах, школах, детских садах, музеях и библиотеках. Благодаря качественной подготовке к сезону сложностей в запуске не возникло. Система работает в автоматическом режиме, в соответствии с погодными условиями поддерживается температурный режим.

Екатерина Гончар, заведующий ясли-садом № 11:

В этом учебном году были проведены работы по утеплению труб в теплоузле. Также были проведены поверка манометров, гидравлические испытания труб. В учреждениях образования в двух группах проведена замена оконных блоков и дверных проемов. Во всех групповых помещениях на данный момент преобладают комфортные, безопасные условия. Температурный режим составляет 20-23 градуса.

Следом потеплело и в квартирах. Критерий для включения один – среднесуточная температура должна была быть ниже +8°C в течение 5 дней.