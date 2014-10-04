Новости Беларуси. Мэру Минска Николаю Ладутько минские транспортники презентовали инновационный проект автоматизированной системы контроля и оплаты проезда, которая будет дифференцированной. Когда минчане начнут оплачивать только то расстояние, которое проехали и какие троллейбусы через несколько лет будут перевозить пассажиров?

Инновационная модель или, как шутя говорят разработчики, «потомок» современного автобуса — машина сделана на базе его кузова. Впервые «показать себя» новый троллейбус смог ещё в праздник города. И вот очередное дефиле. На разработку «новинки» потратить нужно от полугода до нескольких лет, — замечает главный конструктор по пассажирской технике Юрий Дмитриевич. Но итог «радует глаз». Например, такой троллейбус — одна из самых современных машин на постсоветском пространстве.

Юрий Сырокваш, главный конструктор по пассажирской технике ОАО «Минский автомобильный завод»:

Специально адаптирован под большие пассажиропотоки в городе. Низкий пол. 5 дверей. Рассчитан на 185 пассажиров.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Обновление транспортного парка — одно из условий повышения комфортности и безопасности поездок пассажиров. По плану до 2020 года столица планирует приобрести до 2 тысяч автобусов, троллейбусов и трамваев.

Или для примера год 2014: городской парк «обновиться» должен на 120 автобусов и 50 троллейбусов. Впрочем, для улучшения обслуживания условие это далеко не единственное. Ведь минусы есть. Низкая скорость сообщения, загруженность транспорта в часы «пик». Проблемные вопросы изучили — и выработали Концепцию повышения качества перевозок. Основные транспортные акценты расставили и 4 октября. На выездном заседании Мингорисполкома.

Проблемные вопросы рабочая группа изучала с мая 2014 года. Представители транспортных предприятий, Госавтоинспекции, дорожных служб. В качестве критериев брались европейские стандарты.

Николай Гапанович, главный инженер ГП «Минсктранс»:

Опрос людей проводился по поводу качества предоставляемых услуг. У нас есть эти данные, на основании которых разрабатывался план.

Исправят минусы — «в плюс» пойдёт и число пассажиров. В первую очередь транспортники хотят повысить скорость и обеспечить бесперебойность перевозок. Один из актуальных вопросов — совершенствование системы оплаты проезда. Инновационный проект автоматизированной системы контроля и оплаты демонстрируют мэру города. Разработчик системы «умного проезда» и всем известных валидаторов Вадим Смотряев заверяет: это и контроль, и увеличение объёма выручки, и определённые удобства для пассажиров. Теперь ввести хотят так называемую дифференцированную систему. Когда сумма за проезд отличается в зависимости от расстояния или времени поездки.

Валерий Шкуратов, директор ГУ «Столичный транспорт и связь»:

В первом квартале 2015 года оплата за расстояние поездки будет реализовано на пригородных маршрутах. И начнем с первого квартала ее внедрение уже на метрополитене. Задача стоит жесткая — в конце года эта система в городе должна быть реализована.

Движение транспорта тоже должны быть под контролем, в том числе пассажиров. Одно из последних ноу-хау — электронные табло с расписанием. В столице их несколько десятков. А вот сюрприз будущего уже «умный терминал», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Смотряев, директор технического отделения СП ЗАО «Международный деловой альянс»:

На остановках будут устанавливаться терминалы, на которых можно посмотреть также расписание, где сейчас находится транспортное средство, также можно будет пополнять карточки и приобретать сами носители.