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В Комарине открыли памятник погибшим пограничникам

15 августа 2024 06:43
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Мемориал открыт в Брагинском районе на участке заставы «Камарин». Он посвящен памяти о двух пограничниках, которые погибли во время выполнения задач по охране государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Комарине открыли памятник погибшим пограничникам-1

В феврале прошлого года наряд (лейтенант, сержант контрактной службы и военнослужащий-срочник) выполнял задачу в пойме Днепра в сложных погодных условиях.

В Комарине открыли памятник погибшим пограничникам-4

Двигаясь по маршруту, сержант провалился под лед. Офицер, возглавлявший пограничный наряд, приказал солдату отправиться на берег, а сам попытался спасти сержанта. Однако лед не выдержал веса двух людей в полной экипировке – оба ушли под воду.

В Комарине открыли памятник погибшим пограничникам-7

Сергей Свентецкий, заместитель начальника Гомельской пограничной группы:
Важно это место тем, что оно будет напоминанием об этом действе, наших ребятах. Наверное, в какой-то мере на этом будет воспитываться будущее поколение пограничников. Поэтому для нас это знаковое место.

В Комарине открыли памятник погибшим пограничникам-10

Владимир Трошкин, отец погибшего пограничника:
Пограничный комитет, спасибо ему большое, вместе с пограничной группой увековечили память на месте гибели двух своих военнослужащих. Мне как отцу это очень приятно, мы очень ждали открытия. Своей семьей, родители (дедушка, бабушка Кирилла) приехали.

В Комарине открыли памятник погибшим пограничникам-13

На открытии памятника присутствовали родные и близкие, друзья и сослуживцы, командование Гомельской пограничной группы. Военнослужащие пограничной заставы совершили крестный ход к месту установки мемориала. В завершение церемонии участники возложили к памятнику цветы.

# Госпогранкомитет # общество

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