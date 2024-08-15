В Комарине открыли памятник погибшим пограничникам

Мемориал открыт в Брагинском районе на участке заставы «Камарин». Он посвящен памяти о двух пограничниках, которые погибли во время выполнения задач по охране государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мемориал открыт в Брагинском районе на участке заставы «Камарин». Он посвящен памяти о двух пограничниках, которые погибли во время выполнения задач по охране государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В феврале прошлого года наряд (лейтенант, сержант контрактной службы и военнослужащий-срочник) выполнял задачу в пойме Днепра в сложных погодных условиях.
Двигаясь по маршруту, сержант провалился под лед. Офицер, возглавлявший пограничный наряд, приказал солдату отправиться на берег, а сам попытался спасти сержанта. Однако лед не выдержал веса двух людей в полной экипировке – оба ушли под воду.
Сергей Свентецкий, заместитель начальника Гомельской пограничной группы:
Важно это место тем, что оно будет напоминанием об этом действе, наших ребятах. Наверное, в какой-то мере на этом будет воспитываться будущее поколение пограничников. Поэтому для нас это знаковое место.
Владимир Трошкин, отец погибшего пограничника:
Пограничный комитет, спасибо ему большое, вместе с пограничной группой увековечили память на месте гибели двух своих военнослужащих. Мне как отцу это очень приятно, мы очень ждали открытия. Своей семьей, родители (дедушка, бабушка Кирилла) приехали.
На открытии памятника присутствовали родные и близкие, друзья и сослуживцы, командование Гомельской пограничной группы. Военнослужащие пограничной заставы совершили крестный ход к месту установки мемориала. В завершение церемонии участники возложили к памятнику цветы.