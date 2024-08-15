В Комарине открыли памятник погибшим пограничникам

Мемориал открыт в Брагинском районе на участке заставы «Камарин». Он посвящен памяти о двух пограничниках, которые погибли во время выполнения задач по охране государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В феврале прошлого года наряд (лейтенант, сержант контрактной службы и военнослужащий-срочник) выполнял задачу в пойме Днепра в сложных погодных условиях.

Двигаясь по маршруту, сержант провалился под лед. Офицер, возглавлявший пограничный наряд, приказал солдату отправиться на берег, а сам попытался спасти сержанта. Однако лед не выдержал веса двух людей в полной экипировке – оба ушли под воду.

Сергей Свентецкий, заместитель начальника Гомельской пограничной группы:

Важно это место тем, что оно будет напоминанием об этом действе, наших ребятах. Наверное, в какой-то мере на этом будет воспитываться будущее поколение пограничников. Поэтому для нас это знаковое место.

Владимир Трошкин, отец погибшего пограничника:

Пограничный комитет, спасибо ему большое, вместе с пограничной группой увековечили память на месте гибели двух своих военнослужащих. Мне как отцу это очень приятно, мы очень ждали открытия. Своей семьей, родители (дедушка, бабушка Кирилла) приехали.