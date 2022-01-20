Контракты на 50 млн долларов, 192 страны-участницы. Как проходит «ЭКСПО-2020» в Арабских Эмиратах для Беларуси?

Новости Беларуси. Контракты на более чем 50 миллионов долларов и полсотни соглашений о сотрудничестве. Впервые Всемирная выставка «ЭКСПО» проходит на территории Ближнего Востока, Африки и Южной Азии – в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рекордное число стран-участниц – 192. Площадь всемирного города, который обустроили в южном районе Дубая, – больше 4 квадратных километров. Корреспондент Кристина Протосовицкая расскажет подробнее.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Приветствую вас из вечернего Дубая. Погода у нас чуточку лучше, чем в Беларуси, здесь +26 °C. Я была бы рада поприветствовать вас без маски, но это обязательный аксессуар «ЭКСПО-2020». За порядком следит строгий робот. Он курсирует по пешеходным маршрутам и фиксирует лица тех людей, кто без маски. Какая за это будет ответственность, сложно сказать. Скорей всего, к вам подойдет кто-то из волонтеров и настоятельно порекомендует воспользоваться защитным аксессуаром. Мы немножечко нарушим правило, чтобы меня было лучше видно и слышно.

Кристина Протосовицкая:

Белорусский павильон находится за моей спиной. Оповещение, кстати, о средствах защиты. У нас прекрасные соседи на «ЭКСПО» – мы находимся в зоне оппортьюнити. С нами рядом Колумбия и Норвегия и наш большой друг Китай. Интересная особенность – Китай выбирал место на «ЭКСПО» уже после Беларуси. Такое добрососедство.

Объединение умов, создание будущего – главный посыл этой выставки. Концепцию поддерживают тематические зоны – мобильность, устойчивое развитие и возможности.

Выбор Китая неудивителен, ведь наша общая площадка возможностей не отрицает традиций и при этом уверенно смотрит в завтрашний день. Национальный павильон Объединенных Арабских Эмиратов тоже здесь.

Одна из самых популярных вещей на выставке – паспорт «ЭКСПО». Каждый павильон ставит свой штамп – так можно обойти весь земной шар. 4D-биопринтер, беспилотник и IT-разработки. Чем еще интересуются посетители на «ЭКСПО-2020» в Арабских Эмиратах? – читайте здесь.

Кристина Протосовицкая:

Для Беларуси это «ЭКСПО» крайне удачное. Здесь нас уважают, ценят, поддерживают. Уже заключено больше 50 соглашений о сотрудничестве, и это число постоянно растет. Уже на следующей неделе, после выходных, сюда прибудет делегация Брестской области. Это принесет новые контракты, ведь в топе подписантов как раз пищевая промышленность. А Брестская область славится вкусными изысками.