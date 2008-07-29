В Кировском районе Могилевской области провели Зажинки – традиционный обряд начала уборки

Зажинки в Кировском районе в этом году прошли с запозданием. На третий день с начала уборочной. Аграрии объясняют это просто. Сперва определимся с урожаем, а уж потом отпразднуем.

Комбайнер Иван Солонович даже этой вынужденной задержкой слегка недоволен. Трижды участник республиканских "Дожинок", он и в этом году не против попасть на фестиваль. Поэтому его комбайн и минутки не простаивает.

В СПК "Рассвет им.Орловского" не сегодня, завтра появятся первые "тысячники". Это лет пять назад тысяча тонн зерна была задачей непростой. Сегодня, когда соблюдаются все технологии и выдерживаются сроки, собрать ее значительно проще. В этом хозяйстве закончили уборку рапса. Подсчитали – удивились.

На этом участке и 70 центнеров – не предел. Земли хорошие, да и работники добросовестные. Галина Мурович руководит комбайнерами третий год подряд. Такого штурмана, шутят аграрии, еще поискать нужно.

Завершить уборку зерновых в хозяйстве планируют за 20 дней. Потом за овощные культуры примутся, а там и "Дожинки". Попасть туда мечтает каждый аграрий, а значит, и работать будут на совесть.

