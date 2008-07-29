Хозяйства страны перешагнули миллионный намолот зерна

К сегодняшнему утру намолочено 1 миллион 120 тысяч тонн. В лидерах по-прежнему Гомельская область, где убрано более трети посевных площадей. На втором месте Брестский регион. Хлеборобам поставлена задача ежедневно скашивать не менее 100 тысяч гектаров зерновых.



Таким образом, аграрии при ударных темпах работы смогут прибавлять по 320 тысяч тонн зерна в день при средней урожайности 32 ц/га. Основное внимание – качеству работ.



Тем временем Брестская область завершает уборку озимого рапса. В регионе уже намолочено 115,5 тысяч тонн этой культуры при средней урожайности 26 центнера с гектара. В прошлом году этот показатель был 20. Самых высоких результатов добились в Березовском и Брестском районах.