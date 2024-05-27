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В КГК работают горячие линии по вопросам вступительной кампании

27 мая 2024 11:15
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С началом экзаменов в Комитете государственного контроля и его региональных подразделениях организована работа горячих телефонных линий по вопросам вступительной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В КГК работают горячие линии по вопросам вступительной кампании-1

Обращаться можно также в письменной форме, в том числе по электронной почте. Что касается телефонной связи, звонки принимают в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, а также в выходные – 23 и 29 июня, 6, 20 и 27 июля. Таким образом, будет охвачен весь период вступительной кампании: от момента проведения централизованных тестирования и экзаменов до зачисления абитуриентов.

# Вступительная кампания # общество

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