В каких водоемах Минской области нельзя купаться

Новости Беларуси. Купание детей в пяти водоемах Минской области запрещено по результатам лабораторных исследований. Об этом сообщили в областном центре гигиены и эпидемиологии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Под запретом речка Случь и водоем Рудня в Слуцком районе, водоем по улице Неманской в ​​Узде, а также речка Неман в агрогородке Могильно и речка Усса в Семеновичах Узденского района.

К слову, специалисты очень внимательно отслеживают ситуацию в зонах отдыха и только в 2017 году там было обнаружено более 40 нарушений, которые касались состояния воды, организации стоянок, площадок для мусора.