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В каких водоемах Минской области нельзя купаться

30 июня 2017 15:55
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Новости Беларуси. Купание детей в пяти водоемах Минской области запрещено по результатам лабораторных исследований. Об этом сообщили в областном центре гигиены и эпидемиологии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Под запретом речка Случь и водоем Рудня в Слуцком районе, водоем по улице Неманской в ​​Узде, а также речка Неман в агрогородке Могильно и речка Усса в Семеновичах Узденского района.

К слову, специалисты очень внимательно отслеживают ситуацию в зонах отдыха и только в 2017 году там было обнаружено более 40 нарушений, которые касались состояния воды, организации стоянок, площадок для мусора.

В каких водоемах Минской области нельзя купаться-1

Марина Широцкая, испольняющая обзанности заведующего отделением Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Сегодня на территории Минской области решениями рай- и горисполкомов опеределено 110 зон массового отдаха. К купальному сезону санитарно-эпидемиологической исследованы все зоны отдыха находятся на контроле.

Ситуация остается на контрое, еженедельно осуществляется мониторинг санитарного содержания пляжей, в том числе и с отбором проб воды.

# общество # Водоемы Беларуси # Фотофакт # Марина Широцкая

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