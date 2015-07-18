Прямой эфир

В Италии проходит крупная акция протеста против прибытия в страну новых мигрантов

18 июля 2015 13:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. В Италии проходит крупная акция протеста против прибытия в страну новых мигрантов. В Риме местные жители пытаются предотвратить размещение большой группы беженцев из Африки в бывшем школьном здании. Митингующие перекрыли часть улицы. Правительство пытается убедить демонстрантов разойтись самостоятельно. Однако они отступать не желают. В результате столкновений со стражами порядка арестованы двое зачинщиков. 17 полицейских получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси расширится перечень студотрядов
18 июля 2015 11:21

В Беларуси расширится перечень студотрядов

Первый в Беларуси фестиваль авиационного спорта «70 лет мирного неба» может войти в Книгу рекордов Гиннесса
17 июля 2015 18:02

Первый в Беларуси фестиваль авиационного спорта «70 лет мирного неба» может войти в Книгу рекордов Гиннесса

Конкурс на лучшее спорт-граффити проходит на улице Нестерова в Минске
17 июля 2015 17:54

Конкурс на лучшее спорт-граффити проходит на улице Нестерова в Минске