Новости Италии. В Италии проходит крупная акция протеста против прибытия в страну новых мигрантов. В Риме местные жители пытаются предотвратить размещение большой группы беженцев из Африки в бывшем школьном здании. Митингующие перекрыли часть улицы. Правительство пытается убедить демонстрантов разойтись самостоятельно. Однако они отступать не желают. В результате столкновений со стражами порядка арестованы двое зачинщиков. 17 полицейских получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.