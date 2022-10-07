Богданов: предприятиям нужно увеличивать рентабельность за счёт снижения затрат, а не за счёт роста цен

Новости Беларуси. За тем, как выполняются требования главы государства, пристально следят контрольные органы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли заявили, что будут пресечены любые действия, которые могут нарушить стабильность рынка. Акцент и на насыщение полок магазинов богатым ассортиментом товаров.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Запрещены любые манипуляции с ценами. Дооценки, переоценки, бухгалтерские какие-то пересчеты. Это для того необходимо, чтобы не было необоснованного повышения цен. Цена зафиксирована на 5-е число [5 октября – прим. ред.]. Необходимо предприятиям торговли, поставщикам, импортерам работать над понижением своих затрат, чтобы увеличивать рентабельность за счет снижения затрат, а не за счет роста цен.