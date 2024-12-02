Прямой эфир

Байден помиловал своего сына перед уходом с поста президента

02 декабря 2024 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент США перед своим уходом решил помиловать своего сына, который попал под уголовное расследование. Его обвиняют в довольно серьезных для Соединенных Штатов преступлениях. Это и налоговое мошенничество и незаконное приобретение и хранение оружия. За что ему грозило до 17 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Байден помиловал своего сына перед уходом с поста президента-2

По словам главы Белого дома решение помиловать Байдена-младшего продиктовано не семейными мотивами, а тем, что судебный процесс был несправедливым и нарушал принципы правосудия. Таким образом президент США отказался от своих прежних обещаний не использовать свое служебное положение в интересах членов своей семьи. 

Байден помиловал своего сына перед уходом с поста президента-4

Джо Байден, президент США:
Что касается вопроса о семье, я чрезвычайно горжусь своим сыном Хантером. Он преодолел зависимость. Он один из самых умных, самых порядочных людей, которых я знаю. И я удовлетворен тем, что не собираюсь ничего делать. Я сказал, что подчинюсь решению присяжных и суда. Я буду следовать закону и не буду применять процедуру помилования.

Решение Байдена-старшего вызвало гневную реакцию в обществе. Новоизбранный глава Белого дома Дональд Трамп назвал все происходящее вопиющим примером злоупотребления и нарушения правосудия.

# Международная политика # Джо Байден # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Бербок намерена обсудить с Китаем урегулирование конфликта в Украине
02 декабря 2024 13:07

Бербок намерена обсудить с Китаем урегулирование конфликта в Украине

Более 110 сотрудников МВД пострадали в ходе протестов в Тбилиси
02 декабря 2024 11:37

Более 110 сотрудников МВД пострадали в ходе протестов в Тбилиси

Крупные учения НАТО начались в Эстонии
02 декабря 2024 10:41

Крупные учения НАТО начались в Эстонии