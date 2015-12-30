Новости Беларуси. Альтернативу коровьему молоку нашли в Гродненской области, причем намного полезнее и без риска получить аллергию. В хозяйстве Волковысского района на промышленной основе начали разводить коз. В молоке этих парнокопытных — кладезь витаминов. Для детей — незаменимый продукт. Неудивительно, что продукцией сельхозпредприятия заинтересовался местный завод детского питания. Такой уникальный на просторах Беларуси сельскохозяйственный эксперимент приносит аграриям неплохую прибыль.

Руководитель хозяйства Юрий Костоломов знает имя каждой подопечной и сколько каждая из них дает молока. А ведь еще год назад о козоводстве имел весьма смутные представления. Но решил попробовать новое для СПК направление. Изучил рынок. Оказалось, в целом не то, что в регионе — в стране — в промышленных масштабах козье молоко никто не производит.

Юрий Костоломов, председатель сельхозпредприятия «Матвеевцы»:

Себестоимость выращивания, рентабельность производства. И после того, как обсчитали, оказалось, что окупаемость козы была за год, полтора. Даже продуктивность ее — 1-1,5 литра в сутки.

Начинали всего с 60 коз, при этом питомцев скупали у частников. Сегодня в стаде уже 240 голов, сотня дает молоко. Хозяйство не хлопотное, особого ухода не требует. Вот только все животные с характером и с каждым нужно найти общий язык.

Татьяна Федорова, заведующая козьей фермой сельхозпредприятия «Матвеевцы»:

У них свой характер. Ее не перестроишь.

Окупилась затея с парнокопытными всего лишь за 10 месяцев. Благо местное перерабатывающие предприятие наладило выпуск козьего молока и забирает у хозяйства практически все сырье. А местные жители за низкоаллергенным продуктом, богатым на витамины, буквально в очередь выстраиваются.

Екатерина Дударь, житель агрогородка Матвеевцы:

У меня маленькая внучка и у неё аллергия. Садить в таком возрасте на таблетки, порошки не хотелось. Поэтому стали брать козье молоко в хозяйстве.

Более того, открылась и весьма неожиданная польза от питомцев. Как только завели коз, в хозяйстве перестали болеть телята, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Карнелович, СТВ:

Козлы в хозяйстве еще выполняют и роль ветеринаров. К примеру, вот эти Яша и Бяша живут в профилактории для телят уже несколько месяцев. И замечено, что за это время из-за специфического запаха, количество респираторных заболеваний здесь сократилось в разы.