В Хатыни 22 марта вспоминали жертв трагедии 1943 года. К вечному огню легли сотни живых цветов

Гвоздики – как символ невинно пролитой крови. Их несли сегодня школьники к стене с именами детей, сожженных здесь заживо. На глазах у многих были слезы.

Не исключение и школьница Юля. Здесь само место учит лучше любого учебника.

Юлия Бахар, ученица Каменского учебно-педагогического комплекса «детсад-средняя школа» (Минская область):

В этот раз просто не получилось всей школой, но каждый год мы сюда приезжаем. Историю нужно знать, чтобы не совершить тех ошибок, которые уже были раньше.

Анастасия Долгорукова:

Я читаю, что там были и двухлетние, и трехлетние, и грудные дети. Конечно, сердце разрывается.

Таисия Долгорукова:

Они уничтожали и детей, и стариков. Поэтому это не может не трогать сердце как мамы, как бабушки, как вообще гражданина, человека.

Эта четверка архитекторов смогла удивить многих, получив Ленинскую премию в столь раннем возрасте. А сам их проект, «Хатынь», назвали уникальным. Хоть по стране и гуляла гигантомания, архитекторы не испортили пейзажи и каждый домик поставили как в живой Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Градов, заслуженный архитектор Республики Беларусь, профессор:

Была у нас съемка, мы искали эти следы по остаткам печных труб. Фундаменты домов. Находили и строго фиксировали, иначе бы не получилось документального свидетельства того, что произошло.

Удалось сломать и стереотипы. И образ непокоренного жителя Хатыни стал визитной карточкой мемориала.

Юрий Градов, заслуженный архитектор Республики Беларусь, профессор:

Мы эту точку поставили вначале. Может быть, здесь и есть секрет эмоционального воздействия Хатыни.

Глава государства, высшие должностные лица и простые рабочие. Хатынь восстанавливали всем миром, ведь время не щадит памятники. На субботниках ремонтировали и мраморные дорожки, и бетонные плиты.

И уже в День 60-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков обновленный мемориал, как символ несломленного духа братских народов, оценили три президента Беларуси, России и Украины.

Колокольный набат и сегодня встречал всех, кто пришел в Хатынь. Чистые дорожки, аккуратные клумбы без намека на совсем недавно сошедший снег. Сегодня в Вечному огню легли сотни живых цветов.