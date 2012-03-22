Командно-штабные учения на военном полигоне под Борисовом: более 1000 военнослужащих и 300 единиц боевой техники

Механизированный батальон, вооруженный боевыми машинами и ЗРК, обороняется в условиях наступления предполагаемого противника из-за леса. То, что это учения, не сразу и понятно. Патроны и боевые снаряды здесь самые настоящие, а условия сражения вполне приближены к реальным боевым.

Полигон под Борисовом – это свыше 10 тысяч гектаров. На этой территории свои силы развернули артиллерийские, танковые и пехотные расчеты. Места хватила всем. На передней линии обороны позиции удерживают в основном военнослужащие запаса. Здесь их более 400.

Младший сержант Макаревич в обычной жизни просто водитель троллейбуса. Но сегодня у него особенное задание.

Виктор Макаревич:

Мы отражаем нападение условного противника на Минск, защищаем нашу столицу от нападения врага. Будем уничтожать живую бронированную технику противника.

По легенде учений, условный противник атакует с обоих флангов. Задача «наших» – разведать позиции врага, отразить нападение и подготовить контрнаступление войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Бобрик, командир 120-ой отдельной гвардейской механизированной бригады:

Был сформирован отдельный механизированный батальон.

Тема учений – управление воинскими частями, подразделениями бригады в ходе подготовки обороны и ведения ими оборонительного боя.

То, на что у командира бригады ушло всего несколько слов, на деле же потребовало слаженной работы более чем тысячи военнослужащих и 300 единиц боевой техники.

По взрывам и выстрелам можно сверять часы. Каждый шаг на учениях прописан буквально по минутам. Ровно в 10 – наступление, в 10.30 – занятие оборонительных позиций. Облегчить боевую задачу помогают последние разработки отечественной «оборонки».

Александр Анохин, начальник бюро беспилотных летательных аппаратов:

Непосредственную информацию в реальном времени может дать только беспилотник. Сегодня его задача – идти над боевыми порядками и передавать в наземные пункты управления телевизионное изображение местности в реальном масштабе.

Ради этих нескольких часов боя солдаты провели в окопах несколько дней. Сразу после того как авиация, артиллерия и танки закончили активную фазу, командование дало свою первую оценку.

Юрий Жадобин, Министр обороны Республики Беларусь:

В этом году мы поставили перед собой цель – применить в условиях близкой к реальной обстановке все, что мы имеем, все, что мы разработали. Я думаю, что те цели, которые мы ставили перед этим мероприятием, достигнуты. Все учебные вопросы отработаны, но оценка будет поставлена, когда мы совместим все данные и по тактической деятельности от посредников, и по огневому поражению.

Для нескольких сотен военнослужащих запаса этот импровизированный бой станет последним этапом военно-полевых сборов. Для командования же наоборот – началом разбора результатов, работы над ошибками и подготовки к следующим учениям.