В Гродно стартовал первый семейный интеллектуальный турнир «Васильковая Беларусь: кубики истории»

Новости Беларуси. 17 самых эрудированных семей из всех районов Гродненской области в преддверии Дня народного единства блистали знаниями о родном крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе на Немане стартовал первый интеллектуальный турнир «Васильковая Беларусь: кубики истории».

Участники – представители разных профессий: от сельских тружеников до медиков и энергетиков. Задания формировали по страницам истории в виде творческих номеров: на знание архитектуры, музыки, известных личностей, важных дат для страны, а также национального фольклора. Отдельный блок вопросов посвящен предстоящему Дню народного единства.

Организаторы, а им выступило гродненского подразделение Белорусского союза женщин, подчеркивают: такой проект помогает укреплять семьи, прививать патриотизм и национальное самосознание. Это первое в стране семейное интеллектуальное движение. Его планируют развивать. Ежегодно накануне Дня народного единства турниры будут проводить в каждом районе, а их победители встретятся уже в Гродно на праздничной игре.

Сергей Артемьев, житель Островца:

Деток у нас трое. Здесь пока старшие, младшая на балкончике нас поддерживает. Занимаемся? Работаем. Я на Белорусской АЭС работаю, жена работает в детском саду музыкальным руководителем. Мы белорусы, любим свою родину, любим свой родной край, любим в целом как область, так и Островецкий район, решили поучаствовать, попробовать свои силы, знания в истории Беларуси.

Ирина Степаненко, председатель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин:

Проект «Васильковая Беларусь: кубики истории» стал победителем республиканского конкурса молодежных проектов нашего общественного объединения Белорусский союз женщин. Вначале создавалась обычная настольная семейная игра, которая развивает интеллект, по истории нашего родного края. Потом родилась идея создать целое интеллектуальное движение, причем хочу сказать, что в Республике Беларусь интеллектуального семейного движения в целом не существует, и мы будем первой ласточкой.