Новости Беларуси. Сердце из колосьев, узоры из лечебных трав. В Гродно прошел мастер-класс по изготовлению уникальных пасхальных верб. Эта техника включена в список нематериального культурного наследия Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доминика Коваленок, народный мастер:

Теперь делаем сердце. А что такое сердце? Любовь! К Богу, к ближнему и к самому себе. Мастер-класс провела Доминика Коваленок. Ее семья единственная, кто сохранил традицию изготовления знаменитых «гродненских вербочек». Особенность техники – в использовании природных даров. Травы, злаковые, цветы, даже мох и листья кукурузы – подготовка к вербному воскресенью ведется целый год. Материал высушивается, окрашивается. А затем переплетается с вербой в роскошную композицию.