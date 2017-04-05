В Гродно прошел мастер-класс по изготовлению уникальных пасхальных верб
Новости Беларуси. Сердце из колосьев, узоры из лечебных трав. В Гродно прошел мастер-класс по изготовлению уникальных пасхальных верб. Эта техника включена в список нематериального культурного наследия Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Доминика Коваленок, народный мастер:
Теперь делаем сердце. А что такое сердце? Любовь! К Богу, к ближнему и к самому себе.
Мастер-класс провела Доминика Коваленок. Ее семья единственная, кто сохранил традицию изготовления знаменитых «гродненских вербочек». Особенность техники – в использовании природных даров. Травы, злаковые, цветы, даже мох и листья кукурузы – подготовка к вербному воскресенью ведется целый год. Материал высушивается, окрашивается. А затем переплетается с вербой в роскошную композицию.
Доминика Коваленок:
В то время какие послевоенные годы. Тогда вербочка украшалась цветной ниточкой, а потом даже с конфетной бумажки – как появились конфетными бумажками. Потом бумага появилась – бумажные цветы делали, потом синтетические цветы делали. А когда появились первые сухоцветы, уже тогда мы начали украшать цветами всякими.
Ирина Колодинская, житель Гродно:
Здесь не сложно, здесь интересно. Просто захотелось научиться. И вот первое сердечко уже получилось.
Такие букеты имеют и свое значение – они символ жизни, любви и красоты.