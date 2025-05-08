В Гродно презентовали книгу об участниках Великой Отечественной войны из пожарной охраны

Андрей Козич, начальник управления идеологической работы МЧС Беларуси: В открытых источниках информационных очень тяжело найти информацию о тех подвигах, которые совершали наши пожарные. Работая над этой книгой, мы установили очень много интересных фактов, которые свидетельствуют о том, что действительно пожарные Советского Союза наряду с бойцами Красной армии сражались и гибли каждый на своем боевом посту.

Максим Козич, студент Гродненского государственного университета имени Я.Купалы:

Когда ты читаешь их автобиографию, где они пишут о пройденных боях, об их трудностях, об испытаниях, которые они проходили, конечно, это трогает душу. Потому что как я как историк, мы не можем это воспроизвести сейчас и, естественно, понять их мысли в то время, что они чувствовали во время боя. А нужно еще учитывать, что они все-таки участвовали в восстановлении нашей страны и после войны.

Цель издания – сохранить память о тех сотрудниках, которые воевали на фронтах, добывая Великую Победу, защищая население, предприятия в тылу от пожаров. А в послевоенные тяжелейшие годы посвятили свою судьбу сохранению материальных ценностей, защите граждан от чрезвычайных ситуаций. В Купаловском университете, где состоялась презентация, также организовали тематическую выставку. Здесь вся информация о девяти героях Советского Союза, 20 ветеранах пожарной службы – участниках Великой Отечественной войны.