В Гродно появились первые крытые парковки для хранения велосипедов

Новости Беларуси. Строишь дом, не забудь и про велогараж. Таковы новые подходы к строительству молодых микрорайонов в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые такие крытые парковки для хранения велосипедов появились в новом, еще строящемся, микрорайоне «Грандичи». Генпланом предусмотрено 14 велогаражей, уже установлено три. Каждый гараж рассчитан на 22 велосипеда. Подразумевается, что удобное парковочное место в первую очередь получат те жильцы, которые часто пользуются двухколёсным транспортом. Например, ездят на нём на работу.

Евгений Ародь, начальник отдела спорта и туризма Гродненского горисполкома:

Это часть общей концепции велодвижения в городе. Она у нас создавалась уже на протяжение двух лет в рамках координационного совета по велодвижению города Гродно. В связи с тем, что число любителей велосипедистов в городе постоянно растет, мы, естественно, должны создавать для них какие-то инфраструктурные новые условия.