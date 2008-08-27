В Гродно открылся первый в регионе дом ночного пребывания для людей без определённого места жительства

Помыться, перекусить и даже восстановить документы теперь можно в одном месте. Однако новое заведение пока не пользуется большим спросом.

Открытием Гродненского дома ночного пребывания местные власти попытались решить актуальную для города проблему - людей без определённого места жительства. Раньше таким контингентом занимались только правоохранительные органы и врачи скорой помощи. Сегодня эту работу решено вывести на новый уровень.

Найти приют, помыться, покушать и даже восстановить документы бомжи смогут, придя в дом ночного пребывания. Постоянный клиент пункта приёма метала - Евгений о заведении слышал, но обращаться туда не спешит. Говорит, условия не устраивают. Условия приёма действительно не приемлемые для многих бездомных. Прежде чем попасть в "своеобразный приют", нужно собрать немало справок.

К слову, медосмотр можно будет пройти в специальном кабинете. Вскоре его откроют в одной из городских поликлиник. Вся процедура займёт не более часа. При этом любые контакты с остальными посетителями будут исключены.

