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Паспорта готовности уже получили все учреждения образования столицы

27 августа 2008 17:59
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Между прочим, школ в Минске станет больше. Как раз к началу учебного года в микрорайоне Лошица откроется новая школа.

С новым годом – учебным – уже могут поздравить друг друга учителя. Осталось только дождаться учеников. Ежегодные испытания в виде ремонта кровли, реконструкции стадионов и пищеблоков позади. Всего же на ремонтно-строительные работы в школах город выделил свыше 89-ти миллиардов рублей. К началу учебного года появится и новая школа – №24 в Лошице.

Самая молодая школа столицы сможет принять более тысячи детей. Хорошая техническая оснащенность, а также хорошая спортивная – это уже фирменный знак школ-новостроек. С понедельника за парты сядут более 172 тысяч юных минчан. Учебный процесс будет налажен как следует, уверяют специалисты.

Учебные планы для таких классов уже есть в каждой школе. Дети не должны уставать, убеждены педагоги. Учебная неделя  - пятидневная, не будет перегрузки и в так называемый шестой день.  По субботам по желанию старшеклассники будут посещать факультативы. Ну а пока осталось только настроиться на учебу.

# общество

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