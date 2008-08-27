Паспорта готовности уже получили все учреждения образования столицы

Между прочим, школ в Минске станет больше. Как раз к началу учебного года в микрорайоне Лошица откроется новая школа.

С новым годом – учебным – уже могут поздравить друг друга учителя. Осталось только дождаться учеников. Ежегодные испытания в виде ремонта кровли, реконструкции стадионов и пищеблоков позади. Всего же на ремонтно-строительные работы в школах город выделил свыше 89-ти миллиардов рублей. К началу учебного года появится и новая школа – №24 в Лошице.

Самая молодая школа столицы сможет принять более тысячи детей. Хорошая техническая оснащенность, а также хорошая спортивная – это уже фирменный знак школ-новостроек. С понедельника за парты сядут более 172 тысяч юных минчан. Учебный процесс будет налажен как следует, уверяют специалисты.

Учебные планы для таких классов уже есть в каждой школе. Дети не должны уставать, убеждены педагоги. Учебная неделя - пятидневная, не будет перегрузки и в так называемый шестой день. По субботам по желанию старшеклассники будут посещать факультативы. Ну а пока осталось только настроиться на учебу.

