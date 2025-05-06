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В Польше установлен антирекорд рождаемости

06 мая 2025 07:59
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Европа теряет население: в Польше установлен антирекорд рождаемости. По оценкам правительства, общий коэффициент, то есть среднее число детей, которое женщина рожает за свою жизнь, в 2024 году едва превысил единицу. Это самый низкий показатель не только в ЕС, но и среди всех развитых стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше установлен антирекорд рождаемости-2

В последний раз так плохо дела обстояли в стране во времена войны. Эксперты предупреждают, что демографический спад грозит экономическими проблемами, ростом нагрузки на пенсионную систему и дефицитом рабочей силы. Похожая ситуация и в Литве, где в 2024 году было зарегистрировано самое низкое число новорожденных за последние 35 лет. По словам министра соцзащиты и труда Литвы, рост стоимости жизни и трудности с покупкой жилья заставляют молодежь откладывать создание семьи.

# Кризис в ЕС

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