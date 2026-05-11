В Гродно на берегах Немана развернулась масштабная военно-историческая реконструкция

В День Государственных символов Гродно оживил страницы военной истории: на берегах Немана развернулась масштабная военно-историческая реконструкция, посвященная освобождению города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летом 1944 года при отступлении немцы взорвали Старый мост в Гродно, надеясь, что бурное течение Немана остановит Красную Армию. Организаторы реконструкции точно воссоздали героический эпизод форсирования реки. Зрители увидели, как красноармейцы переправлялись через Неман на понтонах, лодках и даже вброд, и отражали контратаки противника. Левый берег был освобожден ценой неимоверных усилий. Кульминацией стало водружение Красного знамени – над берегами Немана прозвучали залпы салютов и крики «Ура, Победа!».

Очень классно там было. Песок летал, все хорошо. Очень красиво было, все понравилось. Все очень красиво, очень довольны.

Было определенно интересно, конечно, но и в то же время страшно, когда все эти взрывы были. Нас даже немножко землей присыпало.

В реконструкции участвовали военно-исторические клубы из разных регионов страны и гости из России. Ретро-техника и спецэффекты помогли достоверно передать атмосферу тех событий.