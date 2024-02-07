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Учреждения здравоохранения Беларуси начали подготовку к аккредитации

07 февраля 2024 10:39
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Здоровье граждан на особом контроле. Согласно вступившему в силу обновленному законодательству в сфере здравоохранения, все медучреждения Беларуси должны подтвердить соответствие базовым критериям оказания помощи населению и пройти аккредитацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учреждения здравоохранения Беларуси начали подготовку к аккредитации-1

В столице проверку пройдут 106 организаций. Первым этапом станет самоаттестация. К нему приступили в 16 больницах и поликлиниках Минска. А уже после свою оценку даст комиссия Министерства здравоохранения. Внимание уделят материально-техническому оснащению, наличию необходимой аппаратуры и ее исправности. Также будет проведена проверка соответствия персонала занимаемым должностям.

Учреждения здравоохранения Беларуси начали подготовку к аккредитации-4

Дмитрий Тихонов, заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Процесс аккредитации представляет собой несколько этапов. Сама аккредитации будет в течение месяца проходить, далее мы подаем все документы в информационную систему. Потом выходит комиссия, осуществляет внешний аудит на соответствие базовым критериям медицинской аккредитации.

В случае обнаружения несоответствий у учреждений здравоохранения будет полгода, чтобы исправить ситуацию. Это касается и кадров, и оборудования.

# Учреждения здравоохранения # общество

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