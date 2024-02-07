Учреждения здравоохранения Беларуси начали подготовку к аккредитации

Здоровье граждан на особом контроле. Согласно вступившему в силу обновленному законодательству в сфере здравоохранения, все медучреждения Беларуси должны подтвердить соответствие базовым критериям оказания помощи населению и пройти аккредитацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице проверку пройдут 106 организаций. Первым этапом станет самоаттестация. К нему приступили в 16 больницах и поликлиниках Минска. А уже после свою оценку даст комиссия Министерства здравоохранения. Внимание уделят материально-техническому оснащению, наличию необходимой аппаратуры и ее исправности. Также будет проведена проверка соответствия персонала занимаемым должностям.

Дмитрий Тихонов, заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Процесс аккредитации представляет собой несколько этапов. Сама аккредитации будет в течение месяца проходить, далее мы подаем все документы в информационную систему. Потом выходит комиссия, осуществляет внешний аудит на соответствие базовым критериям медицинской аккредитации.

В случае обнаружения несоответствий у учреждений здравоохранения будет полгода, чтобы исправить ситуацию. Это касается и кадров, и оборудования.