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В Гродненской области запретили купание в 2 озерах

06 июня 2013 08:15
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Новости Беларуси. Первые запреты на купание вынесены в Гродненской области. По данным лабораторных исследований, нормам не соответствовали пробы воды в двух озёрах Щучинского района. Купание здесь приостановлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо этого в большинстве имеющихся зон отдыха выявлены нарушения санитарных правил. Они касаются качества песка на пляже, наличия там сорняков, износа теневых навесов и кабин для переодевания. Зачастую в местах отдыха не хватает контейнеров для мусора и биотуалетов.

# общество # Запрет на купание

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