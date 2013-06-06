В Гродненской области запретили купание в 2 озерах

Новости Беларуси. Первые запреты на купание вынесены в Гродненской области. По данным лабораторных исследований, нормам не соответствовали пробы воды в двух озёрах Щучинского района. Купание здесь приостановлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо этого в большинстве имеющихся зон отдыха выявлены нарушения санитарных правил. Они касаются качества песка на пляже, наличия там сорняков, износа теневых навесов и кабин для переодевания. Зачастую в местах отдыха не хватает контейнеров для мусора и биотуалетов.