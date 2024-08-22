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В Гомельском университете имени Франциска Скорины откроют специальность «Журналистика»

22 августа 2024 17:26
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О том, как завоевать доверие слушателя и зрителя, простым языком объяснять сложные темы и оставаться источником проверенной информации, говорили на встрече с коллективом телерадиокомпании «Гомель», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Направления для развития информационной и экономической повестки на встрече обозначил помощник Президента – инспектор по Гомельской области.

Взаимодействие СМИ и представителей власти обсудили в Гомеле – подробности здесь.

В Гомельском университете имени Франциска Скорины откроют специальность «Журналистика»-2

На встрече с журналистами обсуждали взаимодействие СМИ с представителями власти, затронули аспекты жизни региона, которым нужно уделить больше внимания. Главный вывод по итогам беседы – работать нужно на качество. Потенциал для этого есть – Юрий Горлов лично оценил оснащение радио- и телевизионной студий, поинтересовался, как формируется контент и находит ли он отклик у аудитории.

В Гомельском университете имени Франциска Скорины откроют специальность «Журналистика»-4

Александр Добриян, директор РУП РТЦ «Телерадиокомпания «Гомель»:
Время стремительно меняется, заставляет нас меняться в соответствии с тем, что ждет от нас наш зритель. Те 10 проектов, которые мы запустили с начала года, уже воспринимаются как повседневность. Поэтому сейчас работаем над новыми проектами. В этом году наши зрители увидят еще несколько новинок, в том числе и большой молодежный проект, которого давно мы все ждали. У нас не было специализированной программы, на которую бы могли студенты, школьники прийти и высказать свое мнение, рассказать о том, чем они сегодня живут.

В Гомельском университете имени Франциска Скорины откроют специальность «Журналистика»-6

Среди актуальных направлений – коллаборация с Гомельским университетом имени Франциска Скорины, где с этого года начнут готовить студентов по специальности «Журналистика».

# Александр Добриян # Журналистика

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