Помните мальчика, которому Президент помог открыть банку сока? Поговорили с ним спустя 2 года после мастер-класса

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Алена Сырова, политический обозреватель:

Как давно вы говорили с детьми? А с не своими? Отвечали на неудобные вопросы, просто пытались объяснить что-то сложное? В общем, беседовали о важном. В мае 2022 года, когда окончательно стало ясно, что мир больше не будет прежним и даже у взрослых вопросов было больше, чем ответов, глава белорусского государства нашел время в своем плотном графике и встретился с маленькими белорусами. Между совещаниями по внутренней повестке, между встречей с Владимиром Путиным прямо в этом зале отвечал на вопросы детей. Они, конечно, готовились, переживали, но, как оказалось, напрасно. Атмосфера здесь была просто потрясающая. Настолько непринужденная, насколько можно представить. И точно самым запоминающимся моментом той встречи стал экспромт, который красноречиво продемонстрировал, насколько внимателен глава государства к будущему Беларуси. «Редкий момент, что ты видишь Президента и имеешь право задать ему вопрос»

Алексей Гайдуков:

Ну, понятное дело, не все. Все-таки мне тогда было около 9-10 лет, и некоторые темы я не понимал, но большинство я понимал. Мне было интересно услышать это от главы государства, какое у него мнение насчет страны. Было интересно слушать, как глава государства рассказывает про политические ситуации, которые потом, возможно, будут использованы во благо страны. Два вопроса и угадал. Про будущее, как вы видите свою страну в будущем, и что для вас любовь. Возможность дается не каждый день. Это очень редкий момент, что ты видишь Президента и имеешь право задать ему вопрос. Сказали, что после того, как скажут все вопросы, то можно задать и свой. Но до меня не дошел микрофон, поэтому не получилось. Я помню, что он спешил. Время было чуть ли не поминутно расписано. Поэтому как только все закончилось, глава государства ушел и мы все расходились. «Здороваются некоторые старшеклассники, учителя некоторые подходят, удивляются, как так»

Алексей Гайдуков:

Началось с того, что у нас была вода. Воду я всю выпил от волнения. Остался только сок. И сок я никак не мог открыть. Это увидел Президент. Сказал своим помощникам, чтобы они помогли детям открыть сок. Я начал выпендриваться, взял вот так бутылку сока, начал пытаться открыть. Президент тогда меня к себе подозвал и показал, как это делать. Все практически это знают. Со мной здороваются некоторые старшеклассники, учителя некоторые подходят, удивляются, как так. Если даже кто-то хейтил, они даже не видели Президента вживую или не стояли в нескольких метрах, поэтому мне не о чем с ними говорить. Почему решил вступить в пионеры и какие школьные предметы любит больше всего

Алексей Гайдуков:

Вступил я тогда [в пионеры – прим. ред.], только когда сформировалась команда. Мне понравилась командная работа, где мы ездим по разным конкурсам, мы выигрываем, чувства победителя. Мне очень понравилось это, поэтому я решил стать пионером. Тем более не сказать то, что я тупой или как-то так, я умный достаточно, эрудированный, поэтому у меня были возможности вступить, я вступил. Нас отправляют на конкурсы, мы помогаем пожилым людям, ветеранам, занимается благодетельностью, поэтому мне нравится там состоять. Нельзя сказать «заставляют». Многие делают это по своему желанию. Есть, конечно, ленивые люди, которые не хотят туда-сюда ходить. Но все-таки заставляют, они ходят. Потом об этом не жалеют. Им понравилось там.

Алексей Гайдуков:

Общее развитие, конечно, надо. В музей ходить тоже. Наш классный руководитель часто нас на каникулах водит, устраивает разные мероприятия. У нас классный руководитель очень хороший, я люблю ее. А что говорить о программе школьной? Мне все очень нравится. У нас в школе есть некоторые предметы повышенного уровня, немецкий язык. Учитель русского языка очень интересный общается, по математике. Она всегда берет повышенный уровень, не всегда по учебнику, а чаще берет распечатки повышенного уровня, седьмого класса. Мы решали седьмого, восьмого класса, она закладывает в нас то, что мы должны будем изучать в седьмом, в восьмом, еще в шестом рассказывает. У нас очень хорошие учителя, мне они очень нравятся. Белорусский язык я тоже часто изучаю. Не прям, чтобы сильно, но мне интересно это изучать. Понятное дело, надо говорить на родном языке. Когда в Беларуси говорят на русском, это понятно, но надо же еще белорусский язык, он должен присутствовать. Все-таки у нас не Россия, а Беларусь. Какая главная задача родителей?

Алексей Гайдуков:

Самая основная часть родителей – это заложить фундамент в ребенка, чтобы ему было откуда строить свою жизнь. Меня воспитывали до 10 лет. Дальше я уже сам понимал то, что мне интересно, то, что я хочу учиться, я не хочу скитаться по улицам. Поэтому я просто начал учиться. Я исправлял все оценки. У меня 8,8 общий балл за этот год. Закончил хорошо шестой класс. То есть я понимаю, что мне это пригодится в будущем. А сверстники, которые не понимают, поймут позже, поймут раньше. Это дело каждого.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Понемножку, понемножку мы сохранили. Сейчас надо умножать, умножать это все. Мы же уже прожили свою жизнь, можно сказать, в основном. А детям? Детки в школу ходят, еще в детский садик некоторые. Поэтому нам еще надо будет немало сделать. Чем похож на главу государства?