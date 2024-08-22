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«У меня перехватило дыхание» – эмоции маленького белоруса от встречи с Президентом

22 августа 2024 16:25
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

«У меня перехватило дыхание» – эмоции маленького белоруса от встречи с Президентом-2

Алексей Гайдуков:
Честно, вживую он представляет собой больше намного, чем в телевизоре, потому что в телевизоре я видел Президента. Ну, Президент и Президента. А когда я его увидел вживую, то у меня перехватило дыхание от самого того момента, что я вижу Президента вживую, он в нескольких метрах от меня. Это вау было!

У него душа большая, как по мне. Потому что когда я к нему подходил, я видел большого человека, грозного, но с доброй душой. 
– А как ты это понял? Он общался со мной очень добро. Почувствовал это на ментальном уровне.

# Интервью # Александр Лукашенко # Алена Сырова

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