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«Если народ не будет любить страну, то и высшие силы бессильны» – Алексей Гайдуков

22 августа 2024 16:29
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

«Если народ не будет любить страну, то и высшие силы бессильны» – Алексей Гайдуков-2

Алексей Гайдуков:
Самое главное, конечно, чтобы народ любил свою страну. Если народ не будет любить страну, то и высшие силы бессильны. Главное, чтобы народ любил свою страну, и уважал, и старался не мусорить, где-то сажать деревья. Самое главное – народ, чтобы он любил свою страну, ценил ее, ценил то, что он живет в достатке и в благополучии.

Конечно, это хороший Президент, который будет беречь эту страну, отдавать всего себя за то, чтобы страна была хорошей. Страна, которая не зависит от других стран, которая может сама добывать себе еду, а не выкупать ее у кого-то, когда она может сама.

Понятное дело, поддержка – это хорошо, когда есть поддержка со стороны России и так далее. Но наша страна далеко не беспомощная. Она активно продает, у нее есть свои машины. То есть наша страна – сила.

# Интервью # Александр Лукашенко # Алена Сырова

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