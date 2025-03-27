В Гомеле педагогов обучают навыкам оказания первой помощи

Пока школьники отдыхают на каникулах, учителя – за партами. Около сотни педагогов стали участниками проекта Гомельской областной организации Белорусского Красного Креста. На протяжении недели они учатся оказывать первую помощь. Программа включает и теорию, и отработку навыков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сердечно-легочная реанимация, остановка кровотечений – в критических ситуациях счет идет не на минуты, а на секунды. Важно не растеряться, оперативно и грамотно помочь пострадавшему. На занятиях в том числе рассказывают, как вести себя в стрессовых ситуациях.

Алина Юшкевич, специалист Гомельской областной организации Белорусского Красного Креста: В любой организации, на любом предприятии, в том числе и в школе, где огромное количество детей, конечно, может произойти несчастный случай. И вы знаете, скорая не стоит возле нас, и медработник тоже может находиться на удаленном расстоянии. И очень важно уметь правильно, четко, адекватно отреагировать в стрессовой ситуации на несчастный случай.

Александр Чичкин, учитель средней школы № 4 Гомеля:

Не только теория идет, но еще и практика, потому что мы знаем, что теория запоминается, но в практике все запоминается еще в пять раз лучше. То есть теперь я буду уверенно знать, как правильно нажимать, кому как нажимать, когда ребенку оказывать помощь, как, например, оказывать прохожим помощь.

Учебный центр оснащен всем необходимым. В распоряжении обучаемых симуляционные и механические манекены. Все оборудование мобильное. Это позволяет проводить занятия и на территории школ. Навыки оказания первой помощи прививают также детям. Только за прошлый год тренинги и мастер-классы посетили более 6 000 человек.