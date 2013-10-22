Новости Беларуси. В Гомеле открылся первый образовательный семейный центр. Он разместился в Доме милосердия ордена Матери Терезы. Его цель, в первую очередь, подготовить супружеские пары к рождению ребенка, семейной жизни и воспитанию детей.

На данный момент там ведется подготовка к естественным родам, грудному вскармливанию и уходу за новорожденным. В ближайшее время планируется ввести курс по супружеским отношениям и воспитанию детей, а также открыть клуб для мам с малышами до года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.