В Гомеле открыли первый в стране интегративный образовательно-терапевтический центр для людей с особенностями развития

Новости Беларуси. Синтез современных технологий и тепло человеческих сердец. В Гомеле открыли первый в стране интегративный образовательно-терапевтический центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспериментальное учреждение призвано обеспечить комплексную реабилитацию инвалидов с особенностями психофизического развития. Ежедневно его смогут посещать до 140 человек. Центр создан по проекту благотворительной католической миссии «Каритас-Милосердие» при поддержке Гомельского облисполкома, спонсоров и партнеров. Продолжит тему Александр Добриян.

Александр Добриян, корреспондент:

Трудно поверить, но совсем недавно это была лесистая окраина Гомеля. В 2011 году здесь построили вот эти уютные коттеджи, с тех пор в них живут дети с очень непростыми диагнозами. Логичным продолжением проекта стало строительство этого сооружения. Интегративный образовательно-терапевтический центр, с этим непростым названием связывают свои чаяния и надежды сотни белорусских семей.

Мария Шаршикова не скрывает волнения. Последние семь лет она ни на минуту не оставляла своего сына, теперь же у Кирилла начинается самостоятельная жизнь. В компании сверстников и профессионалов нового центра.

Мария Шаршикова, жительница Гомеля:

Это наш первый опыт отдать ребенка в руки специалистов, во взрослую жизнь. Чтобы он учился, развивался. Мы получали раз в 10 дней, раз в полгода, теперь будет каждый день, пять дней в неделю. Это очень важно.

Для многих из этих детей огромный успех просто научиться держать в руке ложку, самостоятельно кушать или сказать первый раз в жизни «спасибо». За каждым из этих достижений стоят часы, дни, месяцы и даже годы усилий специалистов и родителей. Кате Пырко уже 35, но сегодня она впервые в жизни сама готовит пиццу.

Екатерина Пырко, жительница Гомеля:

Я тут только второй день. Сегодня мы учились пиццу делать, сначала соус мазали, потом помидоры, потом зелень. – А почему тебе нравится готовить? Екатерина Пырко:

Надо приучаться, родители не вечные.

Помимо терапевтической кухни в центре оборудованы гончарная, швейная и столярная мастерские, кабинет для декоративно-прикладного творчества, специализированный компьютерный класс и музыкальная студия. Второй, не менее важный блок, – медико-социальная реабилитация. Акватерапия, массаж, лечебная физкультура и эрготерапия. Уникальное и самое современное оборудование позволяет оказывать помощь на самом высоком уровне.

Галина Барыгина, старшая медсестра Гомельского дома-интерната для детей инвалидов с особенностями психофизического развития:

Это очень современная помощь. Учитывая, какие у нас дети и молодые инвалиды, им нужен обязательно массаж и лечебные упражнения. Это очень важно для их здоровья и жизни.

Центр не просто расширил возможности реабилитации инвалидов, он подарил им новое качество жизни, надежду на активное восстановление и полноценную интеграцию в общество. Синтез современных технологий и тепло человеческих сердец – таким видят проект, причастные к его реализации. Центр построен в рамках благотворительной католической миссии «Каритас-Милосердие» при поддержке Гомельского облисполкома, многочисленных спонсоров и партнеров.

Антоний Демьянко, епископ Пинской епархии римско-католической церкви в Беларуси:

Через этот центр они втягиваются в работу, они чувствуют себя востребованными, они учатся. Это радует, потому что мы воспитываем общество не только потребителей, а ответственных за общество людей, которые смогут что-то привнести в это общество, в это государство. Интегративный центр в Гомеле станет примером. Методики и опыт, накопленные здесь, будут использованы для развития сети подобных учреждений по всей стране.