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В Гомеле открыли детский сад, первый в стране встроенный в многоэтажный дом

29 декабря 2017 10:18
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Новости Беларуси. Новоселам к Новому году в Гомеле открыли первый в стране встроенный в многоэтажный дом детский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальный проект гомельские домостроители презентовали чуть больше года назад. Это своеобразный ответ проектировщиков на социальный заказ: бэби-бум и активное строительство жилья по всей стране вызвали настоящий ажиотаж вокруг детских дошкольных учреждений. Идея строить квартиры, из которых за ребенком можно спуститься прямо в лифте, пришлась по душе и собственникам жилья.

В Гомеле открыли детский сад, первый в стране встроенный в многоэтажный дом-1

Ольга Колесникова, заведующий детским садом № 100 Гомеля:
Это действительно подарок к Новому году, потому что многие родители отдадут сегодня своих деток в наше учреждение.

В Гомеле открыли детский сад, первый в стране встроенный в многоэтажный дом-4

Петр Кириченко, председатель Гомельского горисполкома:
Это, безусловно, наши районы новостройки, где эта проблема наиболее остро стоит.

Следующие, думаю, будут 104-й, 94-й, 96-й, 59-й микрорайоны – там, где сегодня ведется жилищное строительство города.

Новый детский сад рассчитан на 60 детей, при этом он будет работать в 12-часовом режиме с четырехразовым питанием. К удобству детей – современный спортивно-музыкальный зал, большие светлые группы и просто огромная дворовая территория, оборудованная современными игровыми комплексами.

# Детские сады в Беларуси # общество # Петр Кириченко # Фотофакт

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