В Гомеле открыли детский сад, первый в стране встроенный в многоэтажный дом

Новости Беларуси. Новоселам к Новому году в Гомеле открыли первый в стране встроенный в многоэтажный дом детский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальный проект гомельские домостроители презентовали чуть больше года назад. Это своеобразный ответ проектировщиков на социальный заказ: бэби-бум и активное строительство жилья по всей стране вызвали настоящий ажиотаж вокруг детских дошкольных учреждений. Идея строить квартиры, из которых за ребенком можно спуститься прямо в лифте, пришлась по душе и собственникам жилья.