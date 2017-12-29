В Гомеле открыли детский сад, первый в стране встроенный в многоэтажный дом

Новости Беларуси. Новоселам к Новому году в Гомеле открыли первый в стране встроенный в многоэтажный дом детский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уникальный проект гомельские домостроители презентовали чуть больше года назад. Это своеобразный ответ проектировщиков на социальный заказ: бэби-бум и активное строительство жилья по всей стране вызвали настоящий ажиотаж вокруг детских дошкольных учреждений. Идея строить квартиры, из которых за ребенком можно спуститься прямо в лифте, пришлась по душе и собственникам жилья.
Ольга Колесникова, заведующий детским садом № 100 Гомеля:
Это действительно подарок к Новому году, потому что многие родители отдадут сегодня своих деток в наше учреждение.
Петр Кириченко, председатель Гомельского горисполкома:
Это, безусловно, наши районы новостройки, где эта проблема наиболее остро стоит.
Следующие, думаю, будут 104-й, 94-й, 96-й, 59-й микрорайоны – там, где сегодня ведется жилищное строительство города.
Новый детский сад рассчитан на 60 детей, при этом он будет работать в 12-часовом режиме с четырехразовым питанием. К удобству детей – современный спортивно-музыкальный зал, большие светлые группы и просто огромная дворовая территория, оборудованная современными игровыми комплексами.