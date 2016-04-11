Прямой эфир

В Гомеле обсуждают результаты устранения последствий аварии на Чернобыльской АЭС

11 апреля 2016 06:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь - региональный лидер по устранению последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В Гомеле ученые и специалисты в области радиационной медицины, ликвидаторы аварии, представители профсоюзов из Беларуси, России, Казахстана, Азербайджана, Армении, Украины, Кыргызстана и Таджикистана говорили о том, что сделано за 30 лет, прошедших с момента техногенной катастрофы.

Его участники ознакомились с проводимой в нашей стране работой по реабилитации пострадавших территорий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Владимир Щербаков, генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов:
Были предприняты достаточно энергичные меры для того, чтобы защитить людей. Вначале дружно все взялись —  Россия, Украина, Беларусь. Сейчас можно сказать, что наибольшее внимание этой проблеме уделяется в Беларуси. Поэтому опыт Беларуси очень важен и для России, и для Украины, да и для других стран СНГ. 

# общество # Авария на Чернобыльской АЭС # Владимир Щербаков

Другие новости рубрики

Все новости
Фильмы и клипы в Интернете теперь вне закона: кого будут наказывать за просмотр пиратского видео?
10 апреля 2016 17:35

Фильмы и клипы в Интернете теперь вне закона: кого будут наказывать за просмотр пиратского видео?

Об индексе счастья и будущей переписи населения – интервью с председателем Национального статистического комитета
10 апреля 2016 17:34

Об индексе счастья и будущей переписи населения – интервью с председателем Национального статистического комитета

Домрачева и Бьерндален ждут ребенка: где появится на свет звездный первенец – в Норвегии или в Беларуси?
10 апреля 2016 17:20

Домрачева и Бьерндален ждут ребенка: где появится на свет звездный первенец – в Норвегии или в Беларуси?