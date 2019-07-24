В Гомеле энтузиасты разработали прибор, способный диагностировать здоровье деревьев

Новости Беларуси. Гомельские учёные разработали прибор, диагностирующий самочувствие деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты в разных областях науки объединились для того, чтобы спасти городской лес во дворе собственного дома. В результате буквально «на коленке» был собран прибор, зарубежные аналоги которого стоят тысячи долларов. Датчик измерения биоэлектрического потенциала деревьев широко применяется в парковых хозяйствах Европы для определения состояния и подбора лечения деревьев. С разработчиками встретился Александр Добриян.

Этот сосновый бор вот уже 30 лет – гордость местных жителей. Такого леса во дворе больше нет ни у кого в Гомеле: деревья удалось сохранить во время стройки. Теперь задача – уберечь от короеда и других вредителей.

Владимир Макаров, председатель молодёжного жилого комплекса «Солнечный»:

К нам приходят специалисты и чисто субъективно говорят: «Это дерево увядает, а это – ещё здорово». Нет никакой измерительной базы. Мы метрологи, мы привыкли опираться на цифры, полученные из прибора. Когда такой прибор будет у нас в руках, мы сможем оценивать, как окружающая среда и уход влияют на жизненное состояние дерева. Радиофизик Владимир Макаров лес решил спасать по-научному.

Александр Добриян, СТВ:

Каждое дерево, как и любой живой организм имеет свои биоэлетрические характеристики. Учёным не одно десятилетие известно, что чем выше ёмкость и ниже электрическое сопротивление дерева, тем оно здоровее. Чтобы поставить диагноз, нужно качественно измерить и правильно интерпретировать показатели.

С измерением возникли проблемы. В Беларуси нужных приборов найти не удалось. Пришлось разрабатывать и мастерить самим. Помог сосед – сотрудник научно-исследовательского института.

Пикофарады и килоомы – в физических единицах измерения Владимир Макаренко вот уже несколько месяцев каждое утро оценивает здоровье леса под собственным окном. Всю жизнь он создавал приборы для машиностроения, теперь электроды подключает к сосне.

Владимир Макаренко, старший научный сотрудник Института механики металлополимерных систем им. В.А. Белого НАН Беларуси:

Вот смотрите, вот древесина. Внутрь неё мы поместили датчики. По дереву течёт сок, по сути, это электролит. Меняется сопротивление, меняется ёмкость. И это даёт информацию о состоянии дерева. За интерпретацией данных «сосновой» биоэнергетики обратились к биологам.

Александр Падутов, доцент кафедры лесохозяйственных дисциплин Гродненского государственного университета им. Ф. Скорины:

Мы как раз стараемся связать старые методы с физикой, то есть с получением конкретных цифр. Такие работы в мировой практике есть, в небольшом количестве, правда. В Беларуси таких работ не было, насколько я знаю. Очень надеемся на такое сотрудничество.

В перспективе новый прибор позволит коренным образом изменить подходы к городскому озеленению. Он поможет точно диагностировать болезни и своевременно оказывать помощь ослабевшим деревьям.