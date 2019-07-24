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В Гомеле энтузиасты разработали прибор, способный диагностировать здоровье деревьев

24 июля 2019 19:12
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Новости Беларуси. Гомельские учёные разработали прибор, диагностирующий самочувствие деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Гомеле энтузиасты разработали прибор, способный диагностировать здоровье деревьев-1

Специалисты в разных областях науки объединились для того, чтобы спасти городской лес во дворе собственного дома. В результате буквально «на коленке» был собран прибор, зарубежные аналоги которого стоят тысячи долларов. Датчик измерения биоэлектрического потенциала деревьев широко применяется в парковых хозяйствах Европы для определения состояния и подбора лечения деревьев.

С разработчиками встретился Александр Добриян.

В Гомеле энтузиасты разработали прибор, способный диагностировать здоровье деревьев-4

Этот сосновый бор вот уже 30 лет – гордость местных жителей. Такого леса во дворе больше нет ни у кого в Гомеле: деревья удалось сохранить во время стройки. Теперь задача – уберечь от короеда и других вредителей.

В Гомеле энтузиасты разработали прибор, способный диагностировать здоровье деревьев-7

Владимир Макаров, председатель молодёжного жилого комплекса «Солнечный»:
К нам приходят специалисты и чисто субъективно говорят: «Это дерево увядает, а это – ещё здорово». Нет никакой измерительной базы. Мы метрологи, мы привыкли опираться на цифры, полученные из прибора. Когда такой прибор будет у нас в руках, мы сможем оценивать, как окружающая среда и уход влияют на жизненное состояние дерева.

Радиофизик Владимир Макаров лес решил спасать по-научному. 

В Гомеле энтузиасты разработали прибор, способный диагностировать здоровье деревьев-10

Александр Добриян, СТВ:
Каждое дерево, как и любой живой организм имеет свои биоэлетрические характеристики. Учёным не одно десятилетие известно, что чем выше ёмкость и ниже электрическое сопротивление дерева, тем оно здоровее. Чтобы поставить диагноз, нужно качественно измерить и правильно интерпретировать показатели.

В Гомеле энтузиасты разработали прибор, способный диагностировать здоровье деревьев-13

С измерением возникли проблемы. В Беларуси нужных приборов найти не удалось. Пришлось разрабатывать и мастерить самим. Помог сосед – сотрудник научно-исследовательского института.

В Гомеле энтузиасты разработали прибор, способный диагностировать здоровье деревьев-16

Пикофарады и килоомы  – в физических единицах измерения Владимир Макаренко вот уже несколько месяцев каждое утро оценивает здоровье леса под собственным окном. Всю жизнь он создавал приборы для машиностроения, теперь электроды подключает к сосне.

В Гомеле энтузиасты разработали прибор, способный диагностировать здоровье деревьев-19

Владимир Макаренко, старший научный сотрудник Института механики металлополимерных систем им. В.А. Белого НАН Беларуси:
Вот смотрите, вот древесина. Внутрь неё мы поместили датчики. По дереву течёт сок, по сути, это электролит. Меняется сопротивление, меняется ёмкость. И это даёт информацию о состоянии дерева.

За интерпретацией данных «сосновой» биоэнергетики обратились к биологам.

В Гомеле энтузиасты разработали прибор, способный диагностировать здоровье деревьев-22

Александр Падутов, доцент кафедры лесохозяйственных дисциплин Гродненского государственного университета им. Ф. Скорины:
Мы как раз стараемся связать старые методы с физикой, то есть с получением конкретных цифр. Такие работы в мировой практике есть, в небольшом количестве, правда. В Беларуси таких работ не было, насколько я знаю. Очень надеемся на такое сотрудничество.

В Гомеле энтузиасты разработали прибор, способный диагностировать здоровье деревьев-25

В перспективе новый прибор позволит коренным образом изменить подходы к городскому озеленению. Он поможет точно диагностировать болезни и своевременно оказывать помощь ослабевшим деревьям.

В Гомеле энтузиасты разработали прибор, способный диагностировать здоровье деревьев-28

Кроме того, стоимость белорусской разработки в 30 раз дешевле иностранного аналога. Интересно, что работают учёные на чистом энтузиазме.

# Экология # общество # Александр Добриян # Владимир Макаров # Фотофакт

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