Теперь на месте корпуса палаточный городок – как справились с последствиями пожара в детском лагере

Летом особой популярностью пользуются оздоровительные лагеря. В 2025 году их в нашей стране около 6 тысяч. То есть юным белорусам в прямом смысле есть где разгуляться. Но, если дети и могут полностью уйти в беззаботный режим, то взрослые, наоборот, в зоне повышенного напряжения. Наша прямая обязанность – обеспечить безопасность летнего отдыха. До конца августа в Беларуси проходит акция «Безопасные каникулы». А на неделе МЧС объявило о дополнительных проверках в оздоровительных лагерях. Хотя все они без исключения прошли контроль перед началом сезона, но уже есть печальные прецеденты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О том, как сделать отдых безопасным – Влада Родовская.

Творческие конкурсы, кружки по интересам, песни под гитару, первая любовь и дружба на века – каждое лето тысячи детей отправляются страну Пионерию – детские лагеря. Учатся быть самостоятельными, находят новые интересы, набираются сил к учебному году. Но…

Иногда беззаботный отдых омрачается ЧП. Так произошло в одном из белорусских лагерей. В спальном корпусе случился пожар. Влада Родовская, корреспондент:

В этих обугленных стенах каморки даже через неделю после пожара сохраняется запах гари. Причина произошедшего еще не установлена. Но пострадавших нет. О том, что произошло – можно судить по стенам. Огонь добрался до самого потолка.

Инцидент случился в обед. И это главное. В комнате вожатых, где хранились вещи, вспыхнул огонь. Оперативно отреагировали работники лагеря. Одна из тех – кто не побоялся стихии, воспитатель Елизавета Левкова. Организованно, спокойно и без паники, согласно всем правилам безопасности, юный педагог выводила детей из корпуса. Как итог – никто из детей не пострадал. Более того, даже не испугался.

Елизавета Левкова, воспитатель детского лагеря:

Сразу начали их отвлекать, мы повели их играть. Мы танцевали, пели песни, провели на плацу игровую программу, потом включили фильм и они отвлеклись. Стремительная эвакуация, оперативная реакция – в помощь в считаные минуты прибыло 5 пожарных машин. После читаем в сводках: огонь локализовали, и очень быстро. Черные отметины копоти только на третьем этаже здания. Администрация лагеря организовала переезд отряда, а минские спасатели оборудовали палаточный городок.

Анна Миронова:

Для меня это большой опыт. Я вообще хотела побывать в палатках. Хотела съездить в палаточный лагерь. Здесь очень хорошие условия.

Анисия Молчан:

Нам давали множество выборов, то есть нам не только сказали, что вы поселяетесь в палатки. Я выбрала палатки. Как говорится, все к лучшему. Все, что не случается. Но это безумно круто, что так быстро все организовали, так поставили палатки. Этот кейс – урок, и хорошо, что в этот раз без последствий. Еще раз для тех, кто не понимает, почему накануне летней смены пожарные шаг за шагом изучают территории лагерей с вопросами о наличие огнетушителей, соблюдения правил безопасности. Корпус же после инцидента закрыт.