В газете «Ва-банкъ» существует бюро находок – рубрика «Городская молва»

Все мы помним советский мультфильм про бездомного собаку Тишку, который превратился в отличного детектива и решал проблемы в бюро находок.

В столичной газете «Ва-банкъ» существует свое бюро находок – рубрика «Городская молва». Вот уже 8 лет силами и мыслями всего двух журналистов и всех неравнодушных минчан сотни часов и телефонов без адреса вновь обрели свою прописку!

Так, год назад Анатолий Тиханович вместе с женой нашли на Комаровке кошелек, там было 838 тысяч рублей на старые деньги.

Вообще, рубрика «Городская молва» появилась еще с 1997 года, тогда интернет был дорогим удовольствием, и газета стала своеобразной социальной сетью. Люди делились новостями, затем, как на горячую линию, стали сообщать о своих проблемах.

Корреспонденты «Городской молвы» принимают звонки о находках каждый пн и вт с 16 до 17 часов и оперативно налаживают обратную связь совершенно бесплатно. Они признаются, что чувствуют себя и сыщиками и психологами одновременно. А с появлением вайбера минчане стали присылать еще и фото, что значительно ускорило поиски.

Сережки, самокаты, свидетельства о рождении и даже вставные челюсти – на каждую находку претендует немало хозяев, ведь стать потеряшкой в ритме Большого города не составляет особого труда! Без приключений не обходится. В редакцию сообщают о найденных продуктах и уверяют, что мясо в морозильнике не испортится и ждёт своего хозяина!

Татьяна работает психологом в столичном детском саду. Случилось так, что накануне нового учебного года на остановке по улице Короткевича она обнаружила пакет с комплектами школьной формы. Чтобы найти хозяина в миллионном городе расклеивала объявления, давала сообщения на радио, пускала бегущую строчку в рекламе, а затем оставила заметку в газете.

«Столичный сервис потеряшек» еще раз убедил в честности и доброте наших людей. Корреспонденты признаются, что несмотря на все проблемы, благодарность людей заряжает на новые подвиги! Ищут и находят не только вещи, но и друг друга.

Радует, что больше становится в интернете сайтов, сообщений по радио, где каждый может рассказать о своей находке. Как было бы здорово, чтобы у нас появился единый информационный ресурс, а в каждом белорусском городе было свое «Бюро находок», куда, как и в нашем мультфильме, люди смогли приносить свои находки, а спецагенты оперативно решали вопросы.